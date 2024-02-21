КРАСНОДАР/САМАРА, 21 фев — РИА Новости. Платежные терминалы Qiwi перестали работать после отзыва лицензии у «Киви банка», убедились корреспонденты РИА Новости в Краснодаре и Самаре.
На экране терминала в Краснодаре на Сормовской улице отображается надпись: «Платежи временно не принимаются». Пояснение на экране терминала на Уральской улице гласит: «Платежи временно приостановлены».
Платежные терминалы Qiwi также не работают в Самарской области на улице Дмитрия Донского в микрорайоне Южный. «Платежи временно не принимаются. Попробуйте поискать другой Qiwi терминал», — указано на экранах двух терминалов там.
Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви банка». По мнению регулятора, банк систематически нарушал «антиотмывочное» законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.
Компания Qiwi после отзыва лицензии у «Киви банка» запретила вывод средств с кошельков в своей системе.