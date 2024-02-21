Платежные терминалы Qiwi перестали работать

Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви банка». По мнению регулятора, банк систематически нарушал «антиотмывочное» законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.