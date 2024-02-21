В Волгоградской области в 2024 году расчистят реку Яму

Напомним, для решения поставленной губернатором Андреем Бочаровым задачи регион пользуется возможностями нацпроектов и федеральных госпрограмм, в том числе по направлению экологии. Всего за последние 9 лет субъект сделал в водоохранной сфере больше, чем за постсоветскую историю.