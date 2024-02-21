Самарцев, задолжавших за воду, вызовут в суд

В Самаре местные жители, долгое время не оплачивающие воду, могут оказаться в суде. Сотрудники компании передадут дела правоохранителям.
По информации «РКС-Самара», в прошлом году количество судебных приказов в отношении должников возросло в три раза. Судебным приставам передали более 21 тысячи исполнительных документов, сумма которых составила 474 миллиона рублей. В текущем году ресурсники планируют предоставить деле каждого гражданина, не оплатившего услуги.
После судебного приказа сотрудники ведомства наложат арест на банковские счета, арестуют имущество, транспорт и запретят выезд за пределы страны.