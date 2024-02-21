Самарцев, задолжавших за воду, вызовут в суд

По информации «РКС-Самара», в прошлом году количество судебных приказов в отношении должников возросло в три раза. Судебным приставам передали более 21 тысячи исполнительных документов, сумма которых составила 474 миллиона рублей. В текущем году ресурсники планируют предоставить деле каждого гражданина, не оплатившего услуги.