В Воронеже появилась интерактивная карта капремонта многоэтажек в 2024 году

В Сеть выложили интерактивную карту капремонта воронежских многоэтажек в 2024 году. На ней отмечен 551 дом. При клике на любой из них появляется окно с перечнем работ, предусмотренных планом капремонта на 2024 год. Также можно воспользоваться строкой поиска.
На карте отмечены не только собственно ремонтные работы, на ней также можно ознакомиться с проектно-сметной документацией и с тем, как будут контролировать капремонт в том или ином доме.
Для того, чтобы воспользоваться картой, нужно перейти по этой ссылке.
В региональном Фонде капремонта добавили, что в 2024 году в Воронежской области планируют привести в порядок 751 дом. Также обещают заменить 715 лифтов. Расположены они в 219 домах. На все эти работы потратят 5,8 миллиардов рублей.