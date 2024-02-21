Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Более 19 млрд рублей потратили на новые станции метро в Нижнем Новгороде

Сведения озвучили на заседании Гордумы.
Источник: Время

Финансирование строительства новых станций нижегородского метрополитена за два года составило 19,2 млрд рублей, сообщается в телеграм-канале «МетроНН».

Такими данными поделился генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков депутатам Гордумы на заседании комиссии.

Всего на проектирование и строительно-монтажные работы станций «Площадь Свободы» и «Сенная» заложили 35,5 млрд рублей. Завершить все работы должны в 2025 году.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что участок улицы Ошарской в Нижнем Новгороде будет перекрыт из-за строительства метро до мая.

метро
строительство