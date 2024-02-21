В Москве создадут производство автодомов

Отмечается, что выделение земли по льготной ставке для развития производств — это одна из мер поддержки бизнеса, которая действует в Москве с марта 2022 года. За счет этого компании могут снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции. Новое производство разместится в промышленной зоне «Восточная» Зеленограда, на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе.