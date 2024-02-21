Ошибка при обработке: что происходит с терминалами в Калининграде после отзыва лицензии у банка QIWI

В Калининграде некоторые владельцы терминалов отключили их, узнав о проблемах с банком QIWI. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
В точке «Теле2» у Центрального рынка платёжные устройства не работают. Сотрудники не советуют пользоваться теми, что остались в городе, потому что деньги могут не дойти до получателя.
В «Эпицентре» у Центрального рынка терминал работает. Однако там нельзя оплатить счёт за газ и зайти в QIWI-кошелёк.
«Яндекс. Карты» показывают в Калининграде много работающих терминалов, которых фактически нет. Сотрудник продуктового магазина в одном из ТЦ сообщил корреспонденту «Клопс», что около месяца назад владелец терминала перестал вносить арендную плату и забрал платёжное устройство.
В ТЦ «Маяк» при нажатии при попытке зайти в QIWI-кошелёк появляется надпись «Терминал временно не работает».