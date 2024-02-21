В Перми нашли способ быстро и дешево построить крематорий

В Перми начинает сдвигаться с мертвой точки вопрос со строительством крематория. В рамках комитета по городскому хозяйству Пермской гордумы начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов представил депутатам новое видение этого проекта.
По его словам, это будет быстровозводимое здание в районе Северного кладбища. Такие крематории уже действуют в нескольких городах России, осталось только обобщить их опыт и привязать к существующим в Перми параметрам.
Выбор места для быстровозводимого здания крематория на участке в районе Северного кладбища стал не случайным. Реализация проекта не потребует расширять его санитарные границы. Для крематория определят самостоятельную санитарную зону в зависимости от оборудования, фильтрации и его мощности.
По словам Дмитрия Мясоедова, объем финансирования станет строительства быстровозводимого крематория станет известен после уточнения его технических показателей.
В октябре прошлого года стало известно, что проект строительства крематория на территории Восточного кладбища в Перми заморозили, средства перенесли на 2024 год. Попытки строительства двухэтажного здания с большим и малым траурными залами, колумбарием предпринимались с 2012 года.
Строительство крематория в Перми является острой необходимостью. Еще более двух лет назад «Комсомолка» сообщала о переполнении мест для захоронений на самом большом кладбище города — Северном.