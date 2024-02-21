Немцы построят под Андижаном крупный логистический хаб за 20 миллионов евро

Современный логистический центр будет осуществлять мультимодальные перевозки, здесь будут созданы зоны для погрузки и разгрузки контейнеров, открытые и закрытые таможенные склады, а также помещения для обработки тяжеловесных грузов. Это позволит логистическому центру обрабатывать до 250−300 тысяч тонн грузов в год.