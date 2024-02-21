Немцы построят под Андижаном крупный логистический хаб за 20 миллионов евро

Напомним, что предварительная договоренность о строительстве современного мультимодального логистического центра в Андижанской области была достигнута прошлой осенью в рамках визита Шавката Мирзиёева в Германию в сентябре 2023 года.
Теперь совместными усилиями «Узтемирйулконтейнер» и Rhenus SE&Co. KG на базе логистического центра Андижана создается совместное предприятие UzContargo Andijan. В 2024—2026 годах в проект будет инвестировано 20 миллионов евро.
Современный логистический центр будет осуществлять мультимодальные перевозки, здесь будут созданы зоны для погрузки и разгрузки контейнеров, открытые и закрытые таможенные склады, а также помещения для обработки тяжеловесных грузов. Это позволит логистическому центру обрабатывать до 250−300 тысяч тонн грузов в год.
Официальная церемония открытия совместного предприятия UzContargo Andijan ожидается в конце марта.