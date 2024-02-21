Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%

«Спекулировать в непростое для экономики время считаю просто аморальным. Даю неделю времени на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов», — заявил глава Крыма.