Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. На ряд социальных товаров в Крыму цены завышены на 68%. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Провел встречу с министром промышленной политики Республики Крым Анушаваном Агаджаняном, который первым из министров и должностных лиц лично проинспектировал все торговые сети республики на предмет завышения цен на социально значимые группы товаров», — написал Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
По информации главы республики, были проанализированы цепочки между производителями, поставщиками, дистрибьюторами и торговыми сетями.
«По 14 видам товаров, имеющим острое социальное значение, выявлены факты превышения до 68% надбавочной стоимости, по некоторым — до 90%», — написал он.
Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства.
«Спекулировать в непростое для экономики время считаю просто аморальным. Даю неделю времени на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов», — заявил глава Крыма.