Воронежский губернатор: «Скоро начнем восстановление пострадавших от перепадов температур дорог»

— Циклоны «Ваня», «Ольга», «Рикса» — погода этой зимой была аномальной. Снегопады и ледяные дожди создали большую нагрузку на нашу инфраструктуру. На 2024 год мы заложили в дорожный фонд 19,5 млрд рублей, и это не конечная сумма, будем ее увеличивать. Объем дополнительных средств может составить еще 5 млрд рублей. Из них около 1 млрд рублей пойдет на сельские дороги. А чуть позже расскажу подробнее, какие работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обратил внимание коллег на сроки нанесения дорожной разметки. Эту работу мы должны заканчивать раньше: в отдельные годы она затягивалась, — написал Александр Гусев.