Воронежский губернатор: «Скоро начнем восстановление пострадавших от перепадов температур дорог»

В Воронежской области в ближайшее время начнется восстановление дорог, пострадавших от перепадов температур этой зимой. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале по результатам совещания, прошедшего в облправительстве в среду, 21 февраля.
— Циклоны «Ваня», «Ольга», «Рикса» — погода этой зимой была аномальной. Снегопады и ледяные дожди создали большую нагрузку на нашу инфраструктуру. На 2024 год мы заложили в дорожный фонд 19,5 млрд рублей, и это не конечная сумма, будем ее увеличивать. Объем дополнительных средств может составить еще 5 млрд рублей. Из них около 1 млрд рублей пойдет на сельские дороги. А чуть позже расскажу подробнее, какие работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обратил внимание коллег на сроки нанесения дорожной разметки. Эту работу мы должны заканчивать раньше: в отдельные годы она затягивалась, — написал Александр Гусев.
Глава региона обратил внимание коллег на сроки нанесения дорожной разметки. Он поручил заканчивать эту работу не позже июня. Александр Гусев также потребовал от участников дорожного движения соблюдения ПДД.
— Будем наращивать количество систем фотовидеофиксации на опасных участках — не ради сборов, а для предотвращения ДТП. В этом году мы должны полностью закрыть вопрос нарушений на выделенных полосах для движения общественного транспорта. Каждый день вижу, что наиболее «выдающиеся» водители едут по этим полосам на личных легковых автомобилях. Такие нарушения им будут дорого обходиться, — пообещал губернатор.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в регионе начался поиск подрядчиков для ремонта автомобильных дорог в муниципальных районах в рамках первой и второй очереди. На эти цели совокупно готовы выделить до 899 млн 538 тыс. рублей.