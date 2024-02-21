В правительстве сообщили подробности о кибератаке на ГП «Почта Молдовы»

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Правительство было немедленно проинформировано о кибератаке, которая была совершена на ГП «Почта Молдовы», сообщил пресс-секретарь кабмина Даниел Водэ на пресс-конференции в среду.
«Власти серьезно относятся к этому инциденту, хотим заверить общественность, что мы тесно сотрудничаем с самим предприятием и государственными органами, ответственными за кибербезопасность, чтобы решить эту проблему как можно быстрее и эффективнее», — заявил он.
По его словам, над проблемой работает межведомственная группа, которая должна восстановить все затронутые атакой системы, а также расследует ее обстоятельства, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
На предприятии уточнили, что конфиденциальность данных клиентов и поставщиков удалось сохранить, но доступ к ним нарушен.