В правительстве сообщили подробности о кибератаке на ГП «Почта Молдовы»

«Власти серьезно относятся к этому инциденту, хотим заверить общественность, что мы тесно сотрудничаем с самим предприятием и государственными органами, ответственными за кибербезопасность, чтобы решить эту проблему как можно быстрее и эффективнее», — заявил он.