Еще один белорусский партнер перестал работать с Qiwi

В этом белорусском банке больше нельзя пройти идентификацию владельцев Qiwi-кошельков. Также невозможно пополнить эти кошельки или оплатить с их помощью услуги через ЕРИП. Недоступны и денежные переводы.
В «Решении» объяснили, что это связано «с отзывом у АО “Киви Банк” (РФ) лицензии на осуществление банковских операций».
Ранее «Технобанк» также заявил, что по техническим причинам приостанавливает обслуживание клиентов по платежной системе международных переводов CONTACT. Оператор системы — «Киви банк».
Однако в службе поддержки этого финансового сервиса в Беларуси заверили, что, несмотря на отзыв лицензии у Qiwi, терминалы продолжают работать. Пока что через эти устройства можно оплатить мобильную связь, интернет, страховые взносы и пошлины, кредитные задолженности, коммунальные услуги и так далее.
Всего в Беларуси насчитывается более 1270 платежных терминалов Qiwi.