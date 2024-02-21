Еще один белорусский партнер перестал работать с Qiwi

Однако в службе поддержки этого финансового сервиса в Беларуси заверили, что, несмотря на отзыв лицензии у Qiwi, терминалы продолжают работать. Пока что через эти устройства можно оплатить мобильную связь, интернет, страховые взносы и пошлины, кредитные задолженности, коммунальные услуги и так далее.