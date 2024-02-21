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Еще один белорусский партнер перестал работать с Qiwi

Лицензия российского «Киви банка» приостановлена, из-за чего возникли проблемы с работой его терминалов в Беларуси.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 фев -Sputnik. Белорусский банк «Решение» приостанавливает сотрудничество с АО «Киви банк» (Qiwi), следует из сообщения на сайте «Решения».

В этом белорусском банке больше нельзя пройти идентификацию владельцев Qiwi-кошельков. Также невозможно пополнить эти кошельки или оплатить с их помощью услуги через ЕРИП. Недоступны и денежные переводы.

В «Решении» объяснили, что это связано «с отзывом у АО “Киви Банк” (РФ) лицензии на осуществление банковских операций».

Ранее «Технобанк» также заявил, что по техническим причинам приостанавливает обслуживание клиентов по платежной системе международных переводов CONTACT. Оператор системы — «Киви банк».

Однако в службе поддержки этого финансового сервиса в Беларуси заверили, что, несмотря на отзыв лицензии у Qiwi, терминалы продолжают работать. Пока что через эти устройства можно оплатить мобильную связь, интернет, страховые взносы и пошлины, кредитные задолженности, коммунальные услуги и так далее.

Всего в Беларуси насчитывается более 1270 платежных терминалов Qiwi.