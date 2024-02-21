Какой налог должны платить люди, сдающие жилье в аренду: в Комитете госдоходов назвали цифры

Она рассмотрела разные варианты, когда физическое лицо получает доход от сдачи аренды имущества.
1 вариант — владелец жилья может зарегистрироваться в качестве ИП и применить СНР с использованием специального мобильного приложения. При этом налоговую отчетность не нужно представлять и уплачивает ИПН в размере 1% от дохода.
2 вариант — владелец жилья — не ИП, в том числе госслужащий, военный. Представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ф. 240.00) или о доходах и имуществе (ф.270.00) в зависимости от вхождения в систему всеобщего ВД.
3 вариант — владелец жилья сдает в аренду налоговому агенту (ИП, лицо, занимающееся частной практикой, ЮЛ).
Исчисление, удержание и уплата в бюджет ИПН осуществляются налоговым агентом путем удержания ИПН по ставке 10% с дохода от аренды.
Уплачивают ИПН по ставке 10% от дохода в срок до 25 сентября года, следующего за отчетным годом.
Физические лица, не вошедшие в систему всеобщего декларирования, представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом.
Уплачивают ИПН по ставке 10% от дохода в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным годом.
Также можно представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке.