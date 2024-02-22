В России вводится новая доплата к пенсии для пожилых

В России вводят доплату к пенсии, которую смогут получать прабабушки и прадедушки за правнуков. Законопроект о прибавке принят Госдумой во втором чтении.
Выплату дадут пожилым, у которых на иждивении находятся правнуки в возрасте до 18 лет либо — до 23 лет, при условии очной учебы. Надбавку могут давать также за правнуков старше этого возраста, если они до достижения совершеннолетия стали инвалидами, при условии отсутствия трудоспособных родителей, рассказала декан юридического факультета Финуниверситета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина.
Семей, где опекунами явялются прабабушки, в России не так много — всего несколько сотен. Надбавка может улучшить материальное положение этих семей, отметила эксперт в беседе с «АиФ» (18+), однако выплата может быть установлена максимум на троих иждивенцев. В сумме это всего 8 134 рубля 88 копеек. За одного иждивенца положена треть от этой суммы, и две трети — за двоих.