В России вводится новая доплата к пенсии для пожилых

Семей, где опекунами явялются прабабушки, в России не так много — всего несколько сотен. Надбавка может улучшить материальное положение этих семей, отметила эксперт в беседе с «АиФ» (18+), однако выплата может быть установлена максимум на троих иждивенцев. В сумме это всего 8 134 рубля 88 копеек. За одного иждивенца положена треть от этой суммы, и две трети — за двоих.