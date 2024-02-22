Десять вакансий с зарплатой от 3600 рублей назвали в деревнях и агрогородках Беларуси

Узнали о десяти высокооплачиваемых вакансиях в деревнях и сельской местности в Беларуси. В Общереспубликанском банке вакансий количество предложений работы в последние два месяца составляет около 137 тысяч. Есть среди них и высокооплачиваемые вакансии, от работодателей из деревень и сельской местности Беларуси, посмотрим, какие зарплаты предлагают, и какие специалисты востребованы.
Двигаемся дальше — нужен инженер-механик, работодатель — буровая компания «Дельта». В объявлении четко указано: характер работы — разъездной, по гибкому графику. Таких вакантных мест на предприятии сразу два, что касается требований, то рассматриваются инженеры с высшим образованием и как минимум 2-летним стажем работы. Зарплата — от 4500 до 5000 белорусских рублей.
На третьем месте условного топа — объявление от одного из ведущих сельскохозяйственных производителей Брестской области по выращиванию зерновых культур, рапса и садоводческой продукции. ОАО «Журавлиное» нуждается в опытном специалисте, который сможет работать на позиции главного агронома. Само рабочее место находится в агрогородке Клепачи Пружанского района. Главным агрономом работодатель видит специалиста с высшим образованием и опытом работы от трех лет. Что касается зарплаты, то она определена в диапазоне от 4,5 до 4,7 тысячи белорусских рублей.
«Совхоз Лидский», который находится в агрогородке Дворище Лидского района Гродненской области, не так давно разместил в Общереспубликанском банке свое объявление: ищут замдиректора. Зарплата от 4300 до 4500 рублей в месяц, работа — в одну смену. Никаких требования к кандидатам в объявлении не указано, по всей видимости, все детали обсуждаются уже непосредственно на стадии очного собеседования.
4008 рублей готовы платить специалисту на позиции начальника отдела. Работодатель — ЗАО «Август-Бел», крупный производитель химических средств защиты растений, пестицидов. Возглавлять предлагается отдел труда и заработной платы, потенциальный начальник должен иметь диплом о высшем образовании, трехлетний опыт работы. Рабочее место в деревне Станки Пуховичского районе неподалеку от Дукоры.
Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Первый белорусский», расположенное в агрогородке Людвиново Вилейского района Минской области открыло конкурс по вакансии директора. Нужно иметь как минимум высшее образование, зарплата — 4000, грамотному специалисту предприятие готово предоставить квартиру для проживания.
От BYN 4000 до 4400 ежемесячно готовы платить на позиции директора. Вакансия открыта в ОАО "Занарочанский, крупном сельхозпредприятии Мядельского района Минской области. Организация специализируется на производстве и реализации продукции растениеводства, животноводства мясо-молочного направления. Требований к кандидатам, исключая высшее образование, в объявлении не указано, по всей видимости, все детали и условия — при личном собеседовании.
Производственный кооператив имени В. И. Кремко ищет начальника. Требования в объявлении указаны весьма детально: «образование зоотехнического (ветеринарного) профиля, опыт работы на молочно-товарном комплексе продуктивностью выше 8000 кг молока от коровы». Плюс опыт работы от трех лет и более. Зарплата от 3700 до 4200 ежемесячно, плюсом является возможность предоставления специалисту квартиры.
Для работы в государственном предприятии «ЖодиноАгроПлемЭлита» нужен главный зоотехник. Находится предприятие в Смолевичском районе, деревня Барсуки. Специалист нужен опытный — стаж не менее пяти лет, само собой — наличие высшего образование. Зарплата: от 3671 до 3800 белорусских рублей.