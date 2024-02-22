Десять вакансий с зарплатой от 3600 рублей назвали в деревнях и агрогородках Беларуси

На третьем месте условного топа — объявление от одного из ведущих сельскохозяйственных производителей Брестской области по выращиванию зерновых культур, рапса и садоводческой продукции. ОАО «Журавлиное» нуждается в опытном специалисте, который сможет работать на позиции главного агронома. Само рабочее место находится в агрогородке Клепачи Пружанского района. Главным агрономом работодатель видит специалиста с высшим образованием и опытом работы от трех лет. Что касается зарплаты, то она определена в диапазоне от 4,5 до 4,7 тысячи белорусских рублей.