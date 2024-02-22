«После семи лет простоя»: уфимский кинотеатр «Победа» ждет долгожданная реконструкция

Кроме того, при безвозмездном участии строительных организаций будет достроен детский сад в микрорайоне «Сосны», объект был «заморожен» на семь лет. Специалисты уже провели все необходимые обследования. Также новые детсады появятся в поселке «Цветы Башкирии» и микрорайоне Затон Восточный.