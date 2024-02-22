«После семи лет простоя»: уфимский кинотеатр «Победа» ждет долгожданная реконструкция

Уфимский кинотеатр «Победа» ждет капитальный ремонт. Об этом 21 февраля в ходе 35 заседания городского совета пятого созыва рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Проект капитального ремонта объекта, по словам градоначальника, простаивал семь лет. Реализовать его получится у городских властей благодаря поддержке застройщиков.
Кроме того, при безвозмездном участии строительных организаций будет достроен детский сад в микрорайоне «Сосны», объект был «заморожен» на семь лет. Специалисты уже провели все необходимые обследования. Также новые детсады появятся в поселке «Цветы Башкирии» и микрорайоне Затон Восточный.
— Хочу отметить, что благодаря этой поддержке заказчиком по всем объектам будет Управление капитального строительства города, — заявил Ратмир Мавлиев.