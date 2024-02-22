В Москве заработали новые платные парковки

Новые участки заработали в районах Крылатское, Головинский, Хорошевский, Новогиреево, Сокол, Беговой, Перово, Преображенское, Северное Чертаново и Савеловский. Платные зоны, в частности, введены на улицах Сальвадора Альенде, Зорге, Панфилова, Константина Царева, Викторенко, Острякова. На Новопесчаной (район Сокол) и Перовской (район Новогиреево) улицах платные участки появились около отдельных домов. Полный адресный список опубликован на транспортном портале Москвы. Парковочный тариф на большинстве улиц — 40 ₽ в час.
Расширение платной зоны происходит уже второй раз в 2024 году. С 22 января она введена на 50 участках улиц, в том числе районов Аэропорт (улицы Планетная, Самеда Вургуна, Асеева, Черняховского
Платные парковки в Москве существуют с 2012 года. По 2022 год включительно общая сумма собранных средств превысила 55 млрд руб., деньги направляются на благоустройство.
Иван Тяжлов