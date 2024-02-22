В Москве заработали новые платные парковки

Расширение платной зоны происходит уже второй раз в 2024 году. С 22 января она введена на 50 участках улиц, в том числе районов Аэропорт (улицы Планетная, Самеда Вургуна, Асеева, Черняховского и т. д. ) и Строгино (отдельные участки на улицах Таллинской, Твардовского, Исаковского, Маршала Катукова).