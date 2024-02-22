В Башкирии определились с планами строительства и ремонта дорог на 2024 год

По данным минтранса РБ, в 2024 году в Башкирии планируется отремонтировать более 1000 километров дорог и привести в нормативное состояние 8 мостов общей протяженностью 566 погонных метров.
Одной из главных задач остается приведение к нормативным требованиям автодорог, прежде всего, наиболее загруженной транспортом сети Уфимской и Стерлитамакской агломераций, общей протяженностью соответственно 1400 и 722 километра. Такой подход позволяет сделать движение наиболее быстрым и безопасными. Ликвидация ям и колейности, нанесение качественной разметки поднимает среднюю безопасную скорость движения и общую пропускную способность трасс.
«Плохие дороги — настоящее бедствие, людей они раздражают, считаю, что плохих дорог, как явления, в республике быть не должно», — заявил в ходе своей «Прямой линии» Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Если доля соответствующих нормативам местных дорог нашего региона в 2019 году составляла 55,3%, то к концу 2024 года её планируется поднять до 57,65%. Долю отвечающих нормативам дорог городских агломераций в эти же сроки планируется поднять с 64,9% до 87,1%, что даст значительный эффект для безопасности и удобства движения. Объем необходимого для достижения поставленных целей дорожного ремонта составляет 1865 километров.
«Значительный объем работ по приведению к нормативам выполняется на сети магистралей, входящих в опорную сеть республики, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов. — Сейчас установленным требованиям соответствует 70% таких дорог. В 2021 году данный показатель составлял 56%, а к началу 2028 года его планируется довести до уровня 85%. Это потребует ремонта 830 километров дорожного полотна, при том что в прошлом году был выполнен ремонт 198 километров».
Что касается конкретных проектов, в этом году планируется завершение крупнейшего в истории региона по стоимости и сложности Восточного выезда из Уфы. Также будет завершена реконструкция 40-километрового участка дороги Бирск — Тастуба — Сатка, строительная готовность которого уже достигла 92%.
Среди намеченных на этот год крупных дорожных проектов — реконструкция моста через реку Белую в Стерлитамаке и первый этап строительства западного обхода села Толбазы в Аургазинском районе РБ. Также будет идти строительство и реконструкция подъездных автодорог в Бураевском, Чекмагушевском и Кармаскалинском районах.
Для создания задела на будущее начнется разработка проектов строительства обхода Чишмов и реконструкции моста через реку Быстрый Танып на трассе Уфа — Бирск — Янаул.
Особое внимание в последнее время уделяется повышению освещенности региональных и межмуниципальных автотрасс. Если с 2018 по 2022 год фонари были установлены на 133 километрах таких дорог, то в 2023 году — на 183 км, в том числе 37 км — по госконтрактам, а 146 км — в рамках долгосрочной аренды на условиях сервисной модели. Работа по развитию освещения региональных автомагистралей продолжится и в дальнейшем.
Средства от перегруза
Одним из важных составляющих сохранения нормального состояния дорожной сети Башкирии стали автоматические пункты весогабаритного контроля. Тяжелые грузовики нередко загружают выше предельно допустимой нагрузки на ось, что ведет к быстрому разрушению асфальтового покрытия, особенно не рассчитанных на большие нагрузки региональных и межмуниципальных дорог. Этой проблеме уделяют особое внимание региональные власти.
«Нам надо установить пункты весового контроля вокруг Уфы, в Кармаскалинском, Иглинском, Кушнаренковском районах, везде, где на карьерах добывают песок и большегрузы разбивают дороги, — заявил Радий Хабиров. — Такое оборудование уже начало приносить неплохие доходы в бюджет. Довольно хорошая сумма идет, и самое главное, бережем дороги».
По данным минтранса РБ, в настоящее время в Башкирии действует 13 автоматических пунктов весогабаритного контроля, еще 7 были смонтированы недавно и сейчас проходят период тестовой эксплуатации. Согласно приказу федерального министерства транспорта, в пилотном режиме они будут работать три месяца, после чего начнут выносить штрафы за перегруз.
Напомним, в период весенних ограничений, с 5 по 30 апреля, на дорогах регионального значения нагрузка на ось транспортного средства не должна превышать 10 тонн, а на дорогах межмуниципального значения — шесть тонн. Ограничения вводятся и в летний период с 1 июня по 31 августа на время сильной жары, когда столбик термометра поднимается выше отметки +32 градуса. Штрафы за превышение весогабаритных параметров транспортных средств варьируются от 200 до 400 тысяч рублей. Эти средства в полном объеме поступают в региональный бюджет.
Движение с интеллектом
Важной составляющей безопасности на дорогах стало развитие комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД и создание интеллектуальных систем управления движением. Сейчас в Башкирии действует 1830 комплексов фотовидеофиксации, в том числе 1747 стационарных, 66 передвижных и 17 мобильных.
В 2023 году комплексы зафиксировали 6,3 миллиона нарушений. Сумма выписанных штрафов составила 2,4 миллиарда рублей, из которых 2,3 млрд поступило в дорожный фонд республики. Расходы на содержание комплексов составили всего 1,3 миллиарда рублей. Но главным показателем их эффективности стало заметное повышение безопасности на дорогах.
В 2022 году в рамках регионального проекта «Системные меры развития дорожного хозяйства» началось создание интеллектуальной дорожной системы в Уфимской агломерации стоимостью более 1 миллиарда рублей. Завершить все работы планируется до конца 2024 года.
В рамках проекта в Уфе модернизируют 140 светофорных объектов из 415 существующих. Предполагается, что благодаря внедрению интеллектуальных транспортных систем пропускная способность уфимских улиц увеличится на 20%, серьезно повысится и безопасность движения. Эти расчеты уже подтверждает статистика. По сравнению с 2022 годом, в 2023 году количество ДТП в Уфе уменьшилось на 162. Средняя скорость движения автомобилей в 2023 году составила 34,5 километра в час, что на 14% больше, чем годом раньше.
«После завершения работ основные магистрали Уфы будут оснащены умными светофорами, информационными табло, камерами наблюдения и метеостанциями, — заявил Александр Клебанов. — С этой целью уже создан специальный ситуационный центр, где установлено программное оборудование для круглосуточного управления городской транспортной системой. За два года в Уфе был модернизирован 101 светофорный объект, получивший функцию интеллектуального управления. На регулируемых ими участках фиксируется повышение безопасности и рост пропускной способности магистралей».