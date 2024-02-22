В Башкирии определились с планами строительства и ремонта дорог на 2024 год

Протяженность дорог регионального, межмуниципального и местного значения составляет в Башкирии 49,6 тысячи километров, также на них расположено 85 тысяч погонных метров мостов. В 2023 году объем дорожного фонда республики составил 41,4 миллиарда рублей, из которых 33 млрд выделил региональный, а 8,3 млрд — федеральный бюджет. Эти средства идут на содержание, ремонт и строительство магистралей. Так, в прошлом году было построено 8 километров новых дорог и 7 мостов протяженностью 460 погонных метров. Кроме того, было отремонтировано 1400 километров дорог и 18 мостов.