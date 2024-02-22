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В Башкирии определились с планами строительства и ремонта дорог на 2024 год

Протяженность дорог регионального, межмуниципального и местного значения составляет в Башкирии 49,6 тысячи километров, также на них расположено 85 тысяч погонных метров мостов. В 2023 году объем дорожного фонда республики составил 41,4 миллиарда рублей, из которых 33 млрд выделил региональный, а 8,3 млрд — федеральный бюджет. Эти средства идут на содержание, ремонт и строительство магистралей. Так, в прошлом году было построено 8 километров новых дорог и 7 мостов протяженностью 460 погонных метров. Кроме того, было отремонтировано 1400 километров дорог и 18 мостов.

По данным минтранса РБ, в 2024 году в Башкирии планируется отремонтировать более 1000 километров дорог и привести в нормативное состояние 8 мостов общей протяженностью 566 погонных метров.

Одной из главных задач остается приведение к нормативным требованиям автодорог, прежде всего, наиболее загруженной транспортом сети Уфимской и Стерлитамакской агломераций, общей протяженностью соответственно 1400 и 722 километра. Такой подход позволяет сделать движение наиболее быстрым и безопасными. Ликвидация ям и колейности, нанесение качественной разметки поднимает среднюю безопасную скорость движения и общую пропускную способность трасс.

«Плохие дороги — настоящее бедствие, людей они раздражают, считаю, что плохих дорог, как явления, в республике быть не должно», — заявил в ходе своей «Прямой линии» Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Если доля соответствующих нормативам местных дорог нашего региона в 2019 году составляла 55,3%, то к концу 2024 года её планируется поднять до 57,65%. Долю отвечающих нормативам дорог городских агломераций в эти же сроки планируется поднять с 64,9% до 87,1%, что даст значительный эффект для безопасности и удобства движения. Объем необходимого для достижения поставленных целей дорожного ремонта составляет 1865 километров.

«Значительный объем работ по приведению к нормативам выполняется на сети магистралей, входящих в опорную сеть республики, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов. — Сейчас установленным требованиям соответствует 70% таких дорог. В 2021 году данный показатель составлял 56%, а к началу 2028 года его планируется довести до уровня 85%. Это потребует ремонта 830 километров дорожного полотна, при том что в прошлом году был выполнен ремонт 198 километров».

Что касается конкретных проектов, в этом году планируется завершение крупнейшего в истории региона по стоимости и сложности Восточного выезда из Уфы. Также будет завершена реконструкция 40-километрового участка дороги Бирск — Тастуба — Сатка, строительная готовность которого уже достигла 92%.

Среди намеченных на этот год крупных дорожных проектов — реконструкция моста через реку Белую в Стерлитамаке и первый этап строительства западного обхода села Толбазы в Аургазинском районе РБ. Также будет идти строительство и реконструкция подъездных автодорог в Бураевском, Чекмагушевском и Кармаскалинском районах.

Для создания задела на будущее начнется разработка проектов строительства обхода Чишмов и реконструкции моста через реку Быстрый Танып на трассе Уфа — Бирск — Янаул.

Особое внимание в последнее время уделяется повышению освещенности региональных и межмуниципальных автотрасс. Если с 2018 по 2022 год фонари были установлены на 133 километрах таких дорог, то в 2023 году — на 183 км, в том числе 37 км — по госконтрактам, а 146 км — в рамках долгосрочной аренды на условиях сервисной модели. Работа по развитию освещения региональных автомагистралей продолжится и в дальнейшем.

Средства от перегруза

Одним из важных составляющих сохранения нормального состояния дорожной сети Башкирии стали автоматические пункты весогабаритного контроля. Тяжелые грузовики нередко загружают выше предельно допустимой нагрузки на ось, что ведет к быстрому разрушению асфальтового покрытия, особенно не рассчитанных на большие нагрузки региональных и межмуниципальных дорог. Этой проблеме уделяют особое внимание региональные власти.

«Нам надо установить пункты весового контроля вокруг Уфы, в Кармаскалинском, Иглинском, Кушнаренковском районах, везде, где на карьерах добывают песок и большегрузы разбивают дороги, — заявил Радий Хабиров. — Такое оборудование уже начало приносить неплохие доходы в бюджет. Довольно хорошая сумма идет, и самое главное, бережем дороги».

По данным минтранса РБ, в настоящее время в Башкирии действует 13 автоматических пунктов весогабаритного контроля, еще 7 были смонтированы недавно и сейчас проходят период тестовой эксплуатации. Согласно приказу федерального министерства транспорта, в пилотном режиме они будут работать три месяца, после чего начнут выносить штрафы за перегруз.

Напомним, в период весенних ограничений, с 5 по 30 апреля, на дорогах регионального значения нагрузка на ось транспортного средства не должна превышать 10 тонн, а на дорогах межмуниципального значения — шесть тонн. Ограничения вводятся и в летний период с 1 июня по 31 августа на время сильной жары, когда столбик термометра поднимается выше отметки +32 градуса. Штрафы за превышение весогабаритных параметров транспортных средств варьируются от 200 до 400 тысяч рублей. Эти средства в полном объеме поступают в региональный бюджет.

Движение с интеллектом

Важной составляющей безопасности на дорогах стало развитие комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД и создание интеллектуальных систем управления движением. Сейчас в Башкирии действует 1830 комплексов фотовидеофиксации, в том числе 1747 стационарных, 66 передвижных и 17 мобильных.

В 2023 году комплексы зафиксировали 6,3 миллиона нарушений. Сумма выписанных штрафов составила 2,4 миллиарда рублей, из которых 2,3 млрд поступило в дорожный фонд республики. Расходы на содержание комплексов составили всего 1,3 миллиарда рублей. Но главным показателем их эффективности стало заметное повышение безопасности на дорогах.

В 2022 году в рамках регионального проекта «Системные меры развития дорожного хозяйства» началось создание интеллектуальной дорожной системы в Уфимской агломерации стоимостью более 1 миллиарда рублей. Завершить все работы планируется до конца 2024 года.

В рамках проекта в Уфе модернизируют 140 светофорных объектов из 415 существующих. Предполагается, что благодаря внедрению интеллектуальных транспортных систем пропускная способность уфимских улиц увеличится на 20%, серьезно повысится и безопасность движения. Эти расчеты уже подтверждает статистика. По сравнению с 2022 годом, в 2023 году количество ДТП в Уфе уменьшилось на 162. Средняя скорость движения автомобилей в 2023 году составила 34,5 километра в час, что на 14% больше, чем годом раньше.

«После завершения работ основные магистрали Уфы будут оснащены умными светофорами, информационными табло, камерами наблюдения и метеостанциями, — заявил Александр Клебанов. — С этой целью уже создан специальный ситуационный центр, где установлено программное оборудование для круглосуточного управления городской транспортной системой. За два года в Уфе был модернизирован 101 светофорный объект, получивший функцию интеллектуального управления. На регулируемых ими участках фиксируется повышение безопасности и рост пропускной способности магистралей».