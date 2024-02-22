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Терминалы Qiwi перестали работать на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля, ФедералПресс. Через несколько часов после того, как Центробанк лишил «КИВИ банк» лицензии, на Дальнем Востоке перестали работать терминалы Qiwi. О проблемах рассказали пользователи соцсетей.
Источник: РИА "Новости"

«Платежные терминалы Qiwi перестали работать в Якутии: сообщения о невозможности провести операции по оплате различных услуг поступают, в том числе, из Якутска и Нерюнгри», — пишет телеграм-канал 14News.

Поздно вечером 21 февраля стали поступать жалобы и из других дальневосточных городов. По данным пользователей соцсетей, они не смогли воспользоваться терминалами Qiwi во Владивостоке, Хабаровске, Магадане, Анадыре и Петропавловске-Камчатском.

По данным НТВ, проблемы также есть в Москве и ряде других городов в ЦФО. Терминалы остаются подключенными к сети, но свои функции не выполняют: просят пользователя найти другой.

Напомним, в среду ЦБ отозвал лицензию у АО «КИВИ банк». Причина — в нарушении законов. Например, банк был замечен в деятельности по «отмыванию» денег, клиенты переводили средства на криптообменники, нелегальные онлайн-казино. А QIWI-кошельки создавали с использованием персональных данных третьих лиц без их ведома.

Рекомендуем прочитать о том, что теперь делать клиентам банка, у которого отозвали лицензию.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.