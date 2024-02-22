В Новосибирской области анонсировали ремонт 91 дороги в 2024 году

На ремонт дороги в Новосибирске выделили 800 млн рублей из областного бюджета. На эти средства отремонтируют улицы Выборную, Гоголя, Автогенную, Урицкого, Героев Революции. Также по госпрограмме 283 млн рублей выделено на ремонт улицы Мира.