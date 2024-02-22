В Новосибирской области анонсировали ремонт 91 дороги в 2024 году

В 2024 году в Новосибирской области планируют отремонтировать 91 дорогу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Всего в НСО отремонтируют 246,91 км дорог. Повышенное внимание уделят трассам, ведущим на Кузбасс и в Казахстан. В настоящее время планирует подписать контракты на ремонт участков дорог Купино — Карасук, Новосибирск — Кочки — Павлодар, Чаны — Венгерово — Кыштовка, Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Куйбышев — Северное.
На ремонт дороги в Новосибирске выделили 800 млн рублей из областного бюджета. На эти средства отремонтируют улицы Выборную, Гоголя, Автогенную, Урицкого, Героев Революции. Также по госпрограмме 283 млн рублей выделено на ремонт улицы Мира.
Напомним, под Новосибирском отремонтируют дорогу на Мочищенском шоссе.