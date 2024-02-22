Хабаровский край обогнал Москву в рейтинге по перспективности трудоустройства

Аналитики hh.ru (18+), платформы онлайн-рекрутинга в России, представили рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства в начале 2024 года. Хабаровский край занял 51 место в рейтинге. В дальнейшем Рейтинг регионов будет обновляться ежеквартально, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу hh.ru.
В основу методологии рейтинга регионов по перспективности трудоустройства легли шесть ключевых параметров:
индекс — соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке; медианная предлагаемая зарплата; прожиточный минимум для трудоспособного населения по данным Росстат; доля резюме со статусом «Не готов к переезду» по данным hh.ru; доля резюме со статусом «Хочу переехать» по данным hh.ru; уровень безработицы по наиболее актуальным данным Росстат на момент исследования.
Также в качестве вспомогательных показателей взяты:
индекс по региону, поделённый на hh.индекс по РФ; медианная предлагаемая зарплата, поделённая на прожиточный минимум.
«В основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. Например, мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни, сегодня можно не только в столице (более того — Москва не вошла даже в топ-10)», — комментирует аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга Александр Ильин.
Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале 2024 года стала Республика Татарстан, набравшая 77,42 балла. Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Ямало-Ненецкий АО (74,77 балла), Рязанская область (74,63), Республика Башкортостан (74,40), Еврейская АО (74,36), Ленинградская область (74,20), Липецкая область (73,97), Амурская область (73,94) и Московская область (73,90).
Примечательно, что Москва оказалась только на 65 месте (68,19 балла). Столь низкая позиция объясняется более высокой, чем по стране в целом, конкуренцией за рабочие места (4,8 резюме на вакансию), а также низким соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму (84 400 рублей к 25 879 рублей).