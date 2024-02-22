В Челябинской области подешевело дизельное топливо

Анализ ситуации на рынке автозаправок делал по итогам недели с 12 по 18 февраля. В Челябинской области было зафиксировано снижение цен на дизельное топливо. Сейчас его средняя цена составляет на Южном Урале 62 рубля 60 копеек за один литр, тогда как неделе ранее за литр приходилось выкладывать на 51 копейку дороже.
Цены на другие виды автомобильного топлива в Челябинской области в сравнении с предыдущей неделей остались прежними. Литр бензина под маркой АИ-92 имеет средний ценник в 47,19 ₽, бензин АИ-95 — 51,89 ₽, бензин АИ-98 и выше — 66,84 ₽
Самое дешевое автомобильное топливо в Уральском федеральном округе на прошедшей неделе было найдено в Курганской области. Средняя цена за литр (всех видов топлива) здесь был равен 51,10 ₽ В Челябинской области этот показатель фиксировали на уровне в 51,63 ₽
Ранее «МК-Челябинск» писал, что в Челябинской области самая ходовая марка бензина оказалась дешевле всего на Урале.