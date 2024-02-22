В Челябинской области подешевело дизельное топливо

Анализ ситуации на рынке автозаправок делал по итогам недели с 12 по 18 февраля. В Челябинской области было зафиксировано снижение цен на дизельное топливо. Сейчас его средняя цена составляет на Южном Урале 62 рубля 60 копеек за один литр, тогда как неделе ранее за литр приходилось выкладывать на 51 копейку дороже.