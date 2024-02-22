113 дорожных объектов будут отремонтированы в 2024 году

Среди крупных объектов ремонта в Красноярске — пр. 60 лет Образования СССР, улицы Копылова, Октябрьская, Советская, Пушкина, Рейдовая, Борисевича, Энергетиков, Грунтовая, Юшкова, Академгородок, Дзержинского, Северное шоссе. В составе Красноярский агломерации работы пройдут на обходе ЗАТО город Железногорск и подъезде к международному аэропорту.
«Общая стоимость работ составит более 10 млрд рублей, выделенных из федерального и краевого бюджетов. Однако мы рассчитываем увеличить объем финансирования дорожных работ в рамках весенней корректировки краевого бюджета, — рассказал министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин. — Довольно большие объемы работ по нацпроекту запланированы на дорогах Красноярска — более 40 объектов. Только в составе городской агломерации до конца сезона будут введены 65 км обновленных участков дорог».
Масштабные работы по реконструкции пройдут в пригороде Красноярска и на севере региона. Так, на направлении Красноярск — Элита участок, включающий пересечение с трассой Минино — Бугачево, будет сдан осенью 2024 года. На следующем участке, до недавно построенной развязки, работы завершатся в 2025 году.
В Енисейском районе на трассе Енисейск — Высокогорский дорожники ремонтируют участок с 27 по 42 км. Здесь же восстанавливают мосты через реки Каменка и Березовка. Полностью объект введут в эксплуатацию до конца года. Кроме того, начнется реконструкция следующего участка дороги — с 42 по 57 км.
Масштабные работы запланированы и по ремонту искусственных сооружениях, всего работы затронут 21 объект. 6 мостов начнут ремонтировать в муниципалитетах, 3 из них сдадут до конца года — мост по ул. Энгельса в Минусинске, путепровод на автодороге Минусинск — Зеленый Бор и мост в поселке Памяти 13 Борцов Емельяновского района.
Ремонтные работы начнутся также на 15 мостах и путепроводах краевой сети автодорог. Самая масштабная реконструкция затронет мост через реку Джебь на 183-м км автодороги Саяны. Общая протяженность введенных в эксплуатацию в этом сезоне мостов составит 592 метра.