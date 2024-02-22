113 дорожных объектов будут отремонтированы в 2024 году

В Енисейском районе на трассе Енисейск — Высокогорский дорожники ремонтируют участок с 27 по 42 км. Здесь же восстанавливают мосты через реки Каменка и Березовка. Полностью объект введут в эксплуатацию до конца года. Кроме того, начнется реконструкция следующего участка дороги — с 42 по 57 км.