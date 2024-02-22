Красноярский край ждет ремонт 113 дорог и мостов: основные объекты

Что отремонтируют в Красноярске пр. 60 лет Образования СССР ул. Копылова ул. Октябрьская ул. Советская ул. Пушкина ул. Рейдовая ул. Борисевича ул. Энергетиков ул. Грунтовая ул. Юшкова ул. Академгородок ул. Дзержинского ул. Северное шоссе Что отремонтируют в пригороде Красноярска обход ЗАТО Железногорск подъезд к международному аэропорту Что отремонтируют в регионе Ермаковское — Разъезжее — Большая Речка (Ермаковский район) обход Ужура (Ужурский район) пересечение дорог Красноярск — Элита и Минино — Бугачево Енисейск — Высокогорский (Енисейский район) мост через реку Каменка мост через реку Березовка мост по ул. Энгельса в Минусинске путепровод на автодороге Минусинск — Зеленый Бор мост в поселке Памяти 13 Борцов Емельяновского района.