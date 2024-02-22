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Красноярский край ждет ремонт 113 дорог и мостов: основные объекты

КРАСНОЯРСК, 22 февраля, ФедералПресс. На нынешний год в Красноярском крае запланирована модернизация 113 автомобильных дорог и мостов. Их общая протяженность — 230 километров. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Источник: Мэрия Хабаровска

«Довольно большие объемы работ по нацпроекту запланированы на дорогах Красноярска — более 40 объектов. Только в составе городской агломерации до конца сезона будут введены 65 км обновленных участков дорог», — прокомментировал региональный министр транспорта Дмитрий Зотин.

Он добавил, что общий объем запланированного финансирования превышает 10 миллиардов рублей из федеральной и краевой казны, при этом сумма может еще вырасти в рамках весенней корректировки бюджета.

Что отремонтируют в Красноярске пр. 60 лет Образования СССР ул. Копылова ул. Октябрьская ул. Советская ул. Пушкина ул. Рейдовая ул. Борисевича ул. Энергетиков ул. Грунтовая ул. Юшкова ул. Академгородок ул. Дзержинского ул. Северное шоссе Что отремонтируют в пригороде Красноярска обход ЗАТО Железногорск подъезд к международному аэропорту Что отремонтируют в регионе Ермаковское — Разъезжее — Большая Речка (Ермаковский район) обход Ужура (Ужурский район) пересечение дорог Красноярск — Элита и Минино — Бугачево Енисейск — Высокогорский (Енисейский район) мост через реку Каменка мост через реку Березовка мост по ул. Энгельса в Минусинске путепровод на автодороге Минусинск — Зеленый Бор мост в поселке Памяти 13 Борцов Емельяновского района.

Ранее сообщалось, что на путепроводе «Бугач» в Красноярске установят новые дорожные знаки.