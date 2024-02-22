В Хабаровском крае к крупнейшему месторождению меди подвели электричество

Одно из крупнейших в России, да и, пожалуй, в мире, месторождение меди и золота, где строится Малмыжский ГОК, обеспечено возможностью подключения к электричеству. В Нанайском районе Хабаровского края филиал Россетей МЭС Востока поставил под напряжение переключательный пункт 500 кВ «Нерген». Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», он стал уникальным для нашей страны объектом энергетики.
— Это самый современный на текущий момент объект класса напряжения 500 кВ, и наиболее важно здесь использование вообще впервые в России трансформаторов напряжения большой мощности, которые здесь применяются и в дальнейшем будут использоваться на всех крупных энергообъектах, — говорил в интервью нашему изданию первый заместитель генерального директора — главный инженер МЭС Востока Алексей Куштапин.
Переключательный пункт «Нерген» — ключевой элемент для обеспечения Малмыжского ГОКа электроэнергией.
— Сейчас работы по электроснабжению комбината ещё продолжаются. Завершить их полностью должны 30 апреля этого года. Стоимость работ составляет более 12 млрд. рублей, — уточнили в министерстве энергетики Хабаровского края.
Напомним, Малмыжское месторождение открыли в 2006 году. Его запасы оценили в 2,4 млрд тонн руды (в том числе 8,3 млн тонн меди, 347 тонн золота и более 1,6 тыс. тонн серебра). Сейчас там идёт строительство комбината, который ежегодно будет выпускать порядка 250 тыс. тонн меди в концентрате. Производственная мощность предприятия позволит ежегодно перерабатывать 104 млн тонн руды. Запуск намечен на 2024 год, период эксплуатации рассчитан до 2056 года. Будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест.
Перспективы Малмыжского ГОКа обсудил gрезидент России Владимир Владимирович Путин с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым во время январского визита главы государства в наш регион.