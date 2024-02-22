В Хабаровском крае к крупнейшему месторождению меди подвели электричество

Напомним, Малмыжское месторождение открыли в 2006 году. Его запасы оценили в 2,4 млрд тонн руды (в том числе 8,3 млн тонн меди, 347 тонн золота и более 1,6 тыс. тонн серебра). Сейчас там идёт строительство комбината, который ежегодно будет выпускать порядка 250 тыс. тонн меди в концентрате. Производственная мощность предприятия позволит ежегодно перерабатывать 104 млн тонн руды. Запуск намечен на 2024 год, период эксплуатации рассчитан до 2056 года. Будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест.