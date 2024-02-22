В 20 домах Красноярска установят индивидуальные тепловые пункты

Для корректной работы индивидуальных тепловых пунктов настройкой занимаются технические специалисты управляющей организации. Раньше бывало люди жаловались на холод в домах. Сейчас такое бывает редко, ведь накоплен колоссальный опыт обслуживания систем. При возникновении проблем, их устраняют оперативно.