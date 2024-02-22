В 20 домах Красноярска установят индивидуальные тепловые пункты

В этом году в 20 домах Красноярска появятся индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Их установка обязательна при проведении капремонта систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, рассказали в администрации города.
С данным оборудованием жители экономят на оплате услуг ЖКХ. ИТП автоматически регулирует подачу тепла в квартиры в зависимости от температуры на улице, а также температуру горячей воды в кранах.
Для корректной работы индивидуальных тепловых пунктов настройкой занимаются технические специалисты управляющей организации. Раньше бывало люди жаловались на холод в домах. Сейчас такое бывает редко, ведь накоплен колоссальный опыт обслуживания систем. При возникновении проблем, их устраняют оперативно.
Добавим, что на данный момент ИТП оборудована большая часть домов. А многоэтажки, построенные после 2014 года, оснащены ими от застройщиков.