«Ак Барс» ведет разработку речных прогулочных судов на электротяге

«Корпорация активно осваивает новые направления развития и рассматривает возможность освоения производства новых видов продукции. Сегодня мы ведем большую работу по созданию судов различного класса и назначения, работающих на сжиженном природном газе (СПГ). С каждым годом интерес со стороны заказчиков к судам на новых видах топлива растет. Также ведем разработку проектов небольших речных прогулочных судов на электрической тяге. Ведется освоение новых видов судовых и корабельных систем, оборудования, изделий судового машиностроения», — пояснили в корпорации.