«Ак Барс» ведет разработку речных прогулочных судов на электротяге

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Судостроительная корпорация «Ак Барс» ведет разработку проектов речных прогулочных судов на электротяге, рассказали РИА Новости в компании.
«Корпорация активно осваивает новые направления развития и рассматривает возможность освоения производства новых видов продукции. Сегодня мы ведем большую работу по созданию судов различного класса и назначения, работающих на сжиженном природном газе (СПГ). С каждым годом интерес со стороны заказчиков к судам на новых видах топлива растет. Также ведем разработку проектов небольших речных прогулочных судов на электрической тяге. Ведется освоение новых видов судовых и корабельных систем, оборудования, изделий судового машиностроения», — пояснили в корпорации.
В «Ак Барсе» отметили, что основным перспективным направлением для компании является возможность строительства серийных кораблей и судов с количеством единиц в серии 6−12 заказов и более. На сегодня корпорация ведет строительство заказов по 12 различным проектам, в том числе 7 головных.
По итогам 2023 года «Ак Барс» передал заказчикам 10 кораблей и судов различного назначения. Среди наиболее значимых проектов гражданского судостроения в компании отметили начало строительства, проведение испытаний и передачу в эксплуатацию двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020», которые получили названия «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль». В прошедшем году они пополнили флот Республики Татарстан.
Также в 2023 году состоялась отправка заказчику двух «Метеор-2020» для нужд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. После успешного прохождения испытаний было передано заказчику многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт проекта MPSV07 «Спасатель Ильин».