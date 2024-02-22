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В Приангарье пустырь с заброшкой превратят в суперпарк за более чем 100 миллионов рублей

В Силикатном районе города Алзамая к середине ноября текущего года должен появиться необычный парк, сообщил портал «ФедералПресс» со ссылкой на документацию на портале госзакупок, передает ИА «ТК Город».
Источник: Reuters

«В районе Силикатный нет ни одного общественного пространства, за исключением дворов с самодельным благоустройством, которое пребывает в плохом состоянии ввиду старости. На данный момент жители территории ходят гулять в близлежащий лес. В районе отсутствуют учреждения культуры, кафе или какие-либо иные помещения для празднования различных мероприятий», — написано в документах (цитата ФП).

Уже определен участок под строительство. Сейчас это пустырь, заваленный мусором, по которому проходит заросшее русло реки Апошет. Есть там и заброшка — место, притягательное для мальчишек и страшное для их родителей.

Скоро, если все пойдет по плану, вместо всей этой унылой «красоты», город получит парк под названием «Сошлись не только звезды»:

«На большом участке 2,8 га появятся площадки для баскетбола, стритбола, воркаута, пляжного волейбола, уличные тренажеры, детский уголок, навес с амфитеатром, семейное кафе, зоны отдыха с лежаками и качелями».

А еще там обустроят площадки для занятий тротуарной астрономией и наблюдениями за птицами, смотровую башню, павильон культурного центра «Звездочка», площадь для культурно-массовых мероприятий, автомобильные и велопарковки, установят светильники и проведут грандиозные работы по озеленению.

Как следует из техзадания, начаться работы по строительству парка должны 1 мая. Подрядчика определят 6 марта. Стоимость контракта — почти 102 миллиона рублей. Открытие намечено на 15 ноября 2024 года.

строительство