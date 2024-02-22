В Приангарье пустырь с заброшкой превратят в суперпарк за более чем 100 миллионов рублей

«В районе Силикатный нет ни одного общественного пространства, за исключением дворов с самодельным благоустройством, которое пребывает в плохом состоянии ввиду старости. На данный момент жители территории ходят гулять в близлежащий лес. В районе отсутствуют учреждения культуры, кафе или какие-либо иные помещения для празднования различных мероприятий», — написано в документах (цитата ФП).