Как будут оплачивать труд казахстанцев, работающих на социальных рабочих местах

В частности, теперь в нем говорится, что Заказчик (т.е. центр трудовой мобильности) обязуется своевременно и в полном объеме перечислять на текущие (карточные) счета лиц, трудоустроенных на социальные рабочие места или по проекту «Серебряный возраст» субсидируемую часть заработной платы.