Курс тенге на 22 февраля, цены на нефть и металлы

Нефть: стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 21:01 аст 21 февраля повысилась на 7 центов, до 82,41 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 6 центов, до 77,10 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.
Во вторник Brent снизилась в цене на 1,5%, WTI — на 1,8%. Дополнительное давление на котировки оказали опасения, что Федрезерв не станет торопиться со снижением процентных ставок. Об этом сигнализировали данные об ускорении инфляции в США в январе и ястребиные заявления представителей ФРС. При этом трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжаются атаки йеменских хуситов на суда в Красном море.
Металлы: цены на золото незначительно снижаются на фоне ослабления доллара и повышенного спроса на активы-убежища. Также инвесторы ждут выхода протоколов заседания Федеральной резервной системы, пишет 1prime.ru. На 22:41 аст цена апрельских фьючерсов на золото опускалась на 4,35 долларов или на 0,22% — до 2 035,55 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 1,09% — до 22,8 долларов за унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:38 аст bitcoin торговался по 51 207,02 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 1,33%, а ее капитализация составила 1,002 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 907,43 доллара, понизившись в цене на 0,67%. Капитализация этой криптовалюты составила 349,6 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 1,94 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 22 февраля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 21 февраля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 21 февраля.
1 австралийский доллар 295,41 тенге.
1 азербайджанский манат 265,96 тенге.
10 армянских драм 11,19 тенге.
1 белорусский рубль 138,02 тенге.
1 бразильский реал 91,49 тенге.
10 венгерских форинтов 12,56 тенге.
1 гонконгский доллар 57,64 тенге.
1 грузинский лари 171,73 тенге.
1 датская крона 65,32 тенге.
1 дирхам ОАЭ 122,75 тенге.
1 доллар США 450,8 тенге.
1 евро 486,77 тенге.
1 индийская рупия 5,43 тенге.
1000 иранских риалов 10,7 тенге.
1 канадский доллар 333,31 тенге.
1 китайский юань 62,71 тенге.
1 кувейтский динар 1465,25 тенге.
1 кыргызский сом 5,04 тенге.
1 малайзийский ринггит 94,07 тенге.
1 мексиканское песо 26,42 тенге.
1 молдавский лей 25,25 тенге.
1 норвежская крона 42,87 тенге.
1 польский злотый 112,8 тенге.
1 риал Саудовской Аравии 120,2 тенге.
1 российский рубль 4,88 тенге.
1 СДР 597,63 тенге.
1 сингапурский доллар 335,47 тенге.
1 таджикский сомони 41,24 тенге.
1 тайский бат 12,58 тенге.
1 турецкая лира 14,56 тенге.
100 узбекских сумов 3,66 тенге.
1 украинская гривна 11,67 тенге.
1 фунт стерлингов 568,46 тенге.
1 чешская крона 19,17 тенге.
1 шведская крона 43,4 тенге.
1 швейцарский франк 511,98 тенге.
1 южноафриканский ранд 23,84 тенге.
100 южнокорейских вон 33,76 тенге.
1 японская иена 3 тенге.