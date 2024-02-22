Курс тенге на 22 февраля, цены на нефть и металлы

Нефть: стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 21:01 аст 21 февраля повысилась на 7 центов, до 82,41 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 6 центов, до 77,10 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.

Во вторник Brent снизилась в цене на 1,5%, WTI — на 1,8%. Дополнительное давление на котировки оказали опасения, что Федрезерв не станет торопиться со снижением процентных ставок. Об этом сигнализировали данные об ускорении инфляции в США в январе и ястребиные заявления представителей ФРС. При этом трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжаются атаки йеменских хуситов на суда в Красном море.