Количество строящегося жилья в Приморье увеличилось вдвое

Более 1,2 миллиона квадратных метров построили в Приморье в 2023 году по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту «Жилье и городская среда». Больше всего «квадратов» приходится на многоквартирные дома.



Как сообщили в региональном министерстве строительства, в 2018 году объем жилищного строительства в Приморском крае составлял всего около 540 тысяч квадратных метров.