Количество строящегося жилья в Приморье увеличилось вдвое

Более 1,2 миллиона квадратных метров построили в Приморье в 2023 году по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту «Жилье и городская среда». Больше всего «квадратов» приходится на многоквартирные дома.
Как сообщили в региональном министерстве строительства, в 2018 году объем жилищного строительства в Приморском крае составлял всего около 540 тысяч квадратных метров.
Почти 100 тысяч приморских семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала.
— В 2023 году уже сдано более 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Это беспрецедентный рекорд за всю историю края. При этом градостроительный потенциал в регионе — еще 13,2 миллиона квадратных метров, — подчеркнул зампред правительства Приморья Виталий Блоцкий.
— Большое значение при строительстве жилья имеет социальная инфраструктура, объекты образования, спорта, здравоохранения. Это способствует комфортному проживанию наших граждан, — уточнил Виталий Блоцкий.
Глава государства ранее завил о новом историческом рекорде по вводу жилья в России. За прошлый год в стране сдали 110,1 миллиона квадратных метров.
— Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было, — подытожил президент РФ.