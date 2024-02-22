Почти 130 тысяч туристов из Китая посетили Приморье в 2023 году

В 2022 году регион посетили чуть более 1200 китайских граждан. В феврале 2024 года турпоток из КНР впервые после пандемии превысил выездной российский.
Заместитель руководителя агентства по туризму Приморского края Кристина Квинт отметила значительно возросший поток гостей из Китая.
«В 2023 году поток туристов из Китайской Народной Республики стал приятным событием для нашей статистики. Так, по итогам сезона наш край посетили более 100 тысяч туристов. В том числе, многие из них въехали по межправсоглашению без виз в составе групп — по этому режиму с сентября въехало уже около 25 тысяч туристов из КНР», — сообщила Кристина Квинт.
По ее словам, в текущем году край планирует принять порядка 200 тысяч иностранных гостей — в два раза больше, чем в прошлом году. Большая часть туристов традиционно ожидается на пиковый туристический сезон с июня по сентябрь.
Как сообщает пресс-служба агентства, в феврале число туристов из Китая превысило количество путешественников из Приморья в КНР. Многие гости из Поднебесной посетили край во время Восточного Нового года, решив отметить его в поездке. В праздничные и предпраздничные дни с 1 по 19 февраля включительно в Приморье въехало более 3700 китайских туристов, за этот же период в Китай отправилось около 3500 россиян.
«За время празднования Восточного Нового года в Приморье въехало более 3700 граждан КНР, а это 191 группа. Около 390 человек из этого числа прилетели во Владивосток самолетом. Сейчас между Владивостоком и городами Китая еженедельно выполняется почти 20 рейсов. Остальные туристы из КНР почти равномерно “распределились” между пунктами пропуска “Краскино” и “Пограничный”. За этот же период в Китай через приморские пункты пропуска отправилось около 3500 человек. Впервые после окончания пандемии, когда между нашими странами стали возможны туристические обмены, китайский въездной турпоток превысил выездной российский», — пояснила заместитель начальника отдела агентства по туризму Приморского края Юлия Корсак.