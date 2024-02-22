Почти 130 тысяч туристов из Китая посетили Приморье в 2023 году

«За время празднования Восточного Нового года в Приморье въехало более 3700 граждан КНР, а это 191 группа. Около 390 человек из этого числа прилетели во Владивосток самолетом. Сейчас между Владивостоком и городами Китая еженедельно выполняется почти 20 рейсов. Остальные туристы из КНР почти равномерно “распределились” между пунктами пропуска “Краскино” и “Пограничный”. За этот же период в Китай через приморские пункты пропуска отправилось около 3500 человек. Впервые после окончания пандемии, когда между нашими странами стали возможны туристические обмены, китайский въездной турпоток превысил выездной российский», — пояснила заместитель начальника отдела агентства по туризму Приморского края Юлия Корсак.