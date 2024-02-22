Отечественные товары легкой промышленности обязали приобретать в госзакупках

Таким образом, на приобретение товаров, работ или услуг для обеспечения охраны и безопасности, а также деятельности президента данное ограничение распространяться не будет.
При этом к участию в государственных закупках допустят товары, произведенные гражданами и юридическими лицами, находящимися в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.
Кроме того, Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства РК в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления поручено утвердить перечень товаров легкой промышленности, на которые будет распространяться режим изъятия, с указанием кодов в соответствии с единым номенклатурным справочником товаров, работ, услуг и обеспечить представление данного перечня в уполномоченный орган по государственным закупкам.