Отечественные товары легкой промышленности обязали приобретать в госзакупках

Кроме того, Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства РК в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления поручено утвердить перечень товаров легкой промышленности, на которые будет распространяться режим изъятия, с указанием кодов в соответствии с единым номенклатурным справочником товаров, работ, услуг и обеспечить представление данного перечня в уполномоченный орган по государственным закупкам.