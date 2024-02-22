Дорогу «Сухого порта» из Екатеринбурга предложили продлить до Ямала

Как подчеркнул первый замгубернатора области Алексей Шмыков, Екатеринбург имеет очень удачное расположение с учетом разворота всей логистики на Восток, поэтому проект поспособствует развитию логистики и перевозок.



Замгубернатора добавил, что переговоры с федеральным правительством ведутся также по еще одному транспортному проекту, участку от свердловской Тавды до Тобольска Тюменской области. «Второй — Среднеуральский широтный ход, так называемый небольшой участок. В принципе с РЖД он проработан, просто надо со стороны РЖД “додавить” регионы. Это действительно разгрузит основной путь и увеличит пропускную способность», — рассказал Алексей Шмыков.



Завершить реализацию проекта «Сухой порт» свердловские власти планировали в этом году. Предполагается, что в единую систему войдут ТЛЦ «Уральский», перспективные ТЛЦ на станциях Гипсовая и Седельниково, ключевые сортировочные и грузовые станции СвЖД, а также сеть грузовых терминалов магистрали. Инвестиции в проект оцениваются в 12 млрд руб. В конце 2023 года госэкспертиза одобрила проект строительства терминально-логистического центра на Гипсовой.