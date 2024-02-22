Омские отели и рестораны тайно проверят ревизоры

Федерация ревизоров гостеприимства сообщила о расширении географии проверок российских заведений. Галина Драгни, глава организации, рассказала о своих планах на 2024 год ТАСС. Среди городов, в которых будут проведены проверки ресторанов и отелей, оказался Омск.
«В этом году мы планируем провести 1 500 проверок инкогнито. Нам интересно расширение географии. Сейчас в гиде представлены Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Екатеринбург, Калининград и Астана. Дополнительно мы планируем охватить Казань, Новгород, Омск, Красноярск, Новосибирск», — рассказала Галина Драгни.
В команде Федерации ревизоров около 350 человек. Сотрудники тайно и не один раз посещают различные заведения. Это и предприниматели, и шеф-повара, и министры. После посещения они пишут отчёты с рекомендациями для улучшения работы заведений.