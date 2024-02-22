Краевые власти снесут недостроенный дом в центре Перми

Соответствующие поправки в бюджет региона внесены на рассмотрение заксобрания Пермского края.



Участок по ул. Окулова, 11, около десяти лет назад планировалось использовать для строительства жилого дома с музеем поэта Бориса Пастернака. Право аренды участка выкупило ООО «Авенида» у ООО «Проспект». Оба общества считались близкими экс-депутату пермского краевого заксобрания Алексею Луканину. Позже «Авениду» и «Проспект» признали банкротами, а дом «Люверс» так и не был построен.



В 2017 году краевые власти решили разместить на ул. Окулова, 11, новую сцену оперного театра. Им удалось зарегистрировать за собой часть территории площадью 1,7 га. В 2021 году через суд власти смогли выкупить площадку у ООО «Авенида». За нее компании выплатили 32,9 млн руб., изъяв два участка в 0,3 га и недостроенное здание. В 2019 году оперный театр решили построить в Разгуляе, поэтому участок на ул. Окулова рассматривали для переноса трансформаторной подстанции «Разгуляй». Позднее власти отказались и от этой идеи — в конце 2022 года участникам регионального градсовета презентовали планы по застройке квартала разновысотными зданиями в 2, 8, 19, 23 и 30 этажей. В 2023 году краевые власти пересмотрели эту концепцию и решили сделать акцент на строительстве офисной недвижимости.