В Волгограде на остановки транспорта вернутся торговые павильоны

Теперь киоски и павильоны в торгово-остановочных комплексах могут занимать площадь до 30 квадратных метров.
В областном центре планируют пересмотреть список сооружений и элементов для уличной инфраструктуры, а также увеличить максимально разрешенную площадь для павильонов и киосков у остановок вдвое — до 30 кв. метров, сообщили в городской думе.
Предложение о внесении изменений в документ поступило от комитета гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству.
Парламентарии считают, что создание торгово-остановочных комплексов не будет мешать пассажирам, которые ожидают общественный транспорт, а также поможет создать удобные условия для посетителей торговых точек.