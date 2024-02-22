Омичи получили квитанции с несуществующими пенями за свет и вывоз мусора

В феврале 2024 года местные жители получили единые квитанции за электроэнергию и вывоз мусора. Их рассылает «Омская энергосбытовая компания» с ошибочными начислениями. Омичи обнаружили в январских квитанция пени от 2−3 до 100 рублей.