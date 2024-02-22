Нужно ли отражать в декларации автомобили и жилье в Казахстане

Таким образом, если у казахстанцев есть недвижимость и транспортные средства, зарегистрированные только в Казахстане, кредиты и счета только в казахстанских банках, и им нечего указывать в декларации, они могут сдать ее пустой, как и те граждане, у которых вообще ничего нет.