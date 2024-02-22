Фабрику полимерных изделий построят в Хабаровском крае

В ТОР «Хабаровск» строят новую фабрику по изготовлению судов из композитных материалов. Это обойдется в более чем 90 миллионов рублей. Завод будет производить корабли, спортивные и прогулочные суда, а также лодки.
Начать производство и выпустить первую продукцию планируют к концу 2026 года. На расчищенной стройплощадке уже проводят подготовительные работы.
— На инвестиционный проект потратили примерно 10 миллионов рублей собственных средств. Завершить разработку проектной документации и подготовительные работы на строительной площадке планируется до конца марта. Строительство начнется ближе к концу года, — рассказал генеральный директор предприятия Виталий Селюков.
По данным краевого министерства промышленности и торговли, на заводе будет до 40 рабочих мест. Ожидается, что запланированную мощность достигнут к первому кварталу 2027 года.
— Открытие судостроительного завода, специализирующегося на производстве маломерных судов из композитных материалов, представляет собой новую отрасль для региона. Этот шаг поспособствует развитию всей судостроительной индустрии. Региональный Фонд развития промышленности готов оказать поддержку предприятию, и в настоящее время готовит документы для получения совместного займа, — рассказал заместитель министра промышленности и торговли края Сергей Афанасьев.
В Хабаровском крае активно развивается судостроение. Объем производства в этой отрасли вырос на 26 процентов к уровню 2022 года.