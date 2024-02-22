В Жамбылской области построят ферму по разведению улиток

Итальянская компания Lumacheria Italiana планирует построить в Жамбылской области ферму по разведению улиток, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
На встрече с советником акима области Даулеткожой Мамыровым представители компании отметили, что выбор Жамбылской области обусловлен благоприятными природно-климатическими условиями, которые позволяют выращивать улиток в промышленных объемах в четыре раза дешевле, чем на мировом рынке.
Проект будет реализован в сотрудничестве с местной компанией Meragro. Представители Lumacheria Italiana предложили реализовать проект в несколько этапов: наладить выращивание улиток на территории области, построить инкубатор, запустить производство кормов для них и построить предприятие по переработке улиточного мяса. На начальных этапах объем инвестиций составит свыше 2 млн евро. Компания готова обучать местных фермеров.
Раковина и муцин — слизь, которую вырабатывает улитка, используются в косметологии. Мясо улитки является деликатесом и пользуется большим спросом во всем мире.
«Жамбылская область будет первым регионом в Центральной Азии, где будут выращивать улиток в промышленных масштабах», — сообщили в акимате.
Отметим, что Lumacheria Italiana является мировым лидером в улиточном производстве.