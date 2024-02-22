В Жамбылской области построят ферму по разведению улиток

Проект будет реализован в сотрудничестве с местной компанией Meragro. Представители Lumacheria Italiana предложили реализовать проект в несколько этапов: наладить выращивание улиток на территории области, построить инкубатор, запустить производство кормов для них и построить предприятие по переработке улиточного мяса. На начальных этапах объем инвестиций составит свыше 2 млн евро. Компания готова обучать местных фермеров.