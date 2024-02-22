В Казахстане хотят снизить административную нагрузку на бизнес

«Следующий блок поправок направлен на улучшение условий для ведения и развития предпринимательской деятельности, в том числе путем снижения административной нагрузки, предусматривающей сокращение неактуальных требований, исключение излишних разрешительных документов и процедур для бизнеса. И третий блок поправок внесен в целях реализации отдельных поручений главы государства, касающихся обеспечения предприятий обрабатывающей промышленности отечественным сырьем в достаточном объеме и по адекватным ценам, поэтапного отказа от регулирования цен на социально значимые продукты питания с обеспечением эффективной адресной поддержки социально уязвимых слоев населения».