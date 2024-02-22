Почему магазины «у дома» не уступают крупным торговым сетям

Учитывая все изменения, влияющие на отношение людей к покупке повседневных продуктов, возможно, пришло время рассмотреть возможность открытия большего количества магазинов «у дома».
Еще 15−20 лет назад круглосуточные торговые точки были во всех районах города. В то время эти магазины были гостеприимными по соседству, давая жителям ощущение близости и общности. Все знали их расположение, имена продавцов, а частые посетители могли регулярно откладывать покупки на другой день.
На смену постепенно пришли интернет-продавцы и крупные сети продуктовых магазинов, предлагающие кассы самообслуживания и возможность предварительного заказа.
Однако в период пандемии возрос интерес к магазинам «у дома», которые, по большей части, остались в жилых районах, и уникальному ассортименту товаров, которые они предлагают.
Каковы преимущества открытия магазина «у дома»?
Благодаря уникальному расположению и чувству общности, которое они создают, популярность магазинов сейчас растет.
«Затраты на открытие мини-маркетов намного ниже, также небольшие магазины более гибки к изменениям на рынке и могут быстрее реагировать и лучше учитывать поведение и потребности покупателей» Учредитель компании «GREEN HOUSE» и партнер сети магазинов «MyMart».
Как открыть магазин?
Два основных пути — это либо покупка франшизы, либо самостоятельное открытие магазина.
Персональный запуск может быть трудным путем. Помимо поиска удобного места, вам также необходимо составить план ремонта и убедиться в соблюдении всех норм.
Во многих отношениях покупка франшизы — более простой путь к бизнесу в продуктовом магазине.
Это не только экономит деньги на таких вещах, как ремонт и разрешения; это также помогает вашим предпринимателям с самого начала делать все правильно.
Имея устоявшуюся бизнес-модель и местоположение, вы можете сосредоточиться на создании лучших условий для покупателей.
«Приобретение франшизы, безусловно, имеет множество преимуществ. Сегодня под нашим брендом работает около 70 магазинов независимых предпринимателей в Астане и Алматы. Сопровождение, техническая и операционная поддержка оказывается постоянно: от планировки и оформления магазина, готовых решений по оборудованию и IT до рекомендаций по мерчандайзингу. Это, определенно, выгодные инвестиции, стоимость которых составляет около 10 млн тенге».
Почему популярность магазинов «у дома» внезапно выросла?
Во-первых, клиенты устали от постоянных акций и отсутствия актуальных цен на товар.
Это, наряду с тем, что покупателям требуется карта лояльности для получения выгодных предложений, делает крупные продуктовые сети слишком сложными и трудными для навигации.
Кроме того, покупатели жалуются на разнообразие предлагаемой продукции.
С другой стороны, круглосуточные магазины предлагают покупателям гораздо более простой способ навигации по магазину и предлагают более широкий ассортимент товаров, которые требуются покупателям в этом конкретном районе.
Более того, многим крупным продуктовым сетям не хватает индивидуального подхода к обслуживанию клиентов.
Кассы самообслуживания и отсутствие персонала, способного оказать практическую помощь, заставляют покупателей чувствовать себя потерянными и недооцененными.
Небольшие магазины повседневного спроса создают более персонализированный опыт: продавцы узнают постоянных клиентов и дают именно то, что им нужно, даже не спрашивая.
В наше время мир становится все более цифровым и обезличенным.
Мы заказываем продукты через Интернет, покупаем их в больших магазинах, в которых нас не знают, и мы никого не знаем. Если нам и улыбаются, то дежурной улыбкой. А хочется после работы или в свой выходной зайти в маленький магазин, в котором ты знаешь каждый прилавок и весь ассортимент и уже на подходи понимаешь, что тебе нужно.
А продавец, которого ты знаешь по имени, встречает тебя, как долгожданного гостя с улыбкой и рассказывает, что самое свежее и какой новый хлеб поступил, а еще напоминает, что надо не забыть про колбасу, как в прошлый раз.
И ты тут, обезличенный покупатель, а свой любимый и долгожданный.