Почему магазины «у дома» не уступают крупным торговым сетям

Мы заказываем продукты через Интернет, покупаем их в больших магазинах, в которых нас не знают, и мы никого не знаем. Если нам и улыбаются, то дежурной улыбкой. А хочется после работы или в свой выходной зайти в маленький магазин, в котором ты знаешь каждый прилавок и весь ассортимент и уже на подходи понимаешь, что тебе нужно.