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Балаева подробно рассказала о новых правилах для блогеров

Блогеров в Казахстане обязали маркировать рекламу в постах. Подробно о новых правилах рассказала министр культуры и информации Аида Балаева, сообщает Zakon.kz.
Источник: pxhere

С обращением к общественности Балаева выступила 22 февраля 2024 года, разместив публикацию на странице в Facebook.

Глава Минкультуры напомнила, что 10 июля 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».

В целом, по ее словам, документ направлен на формирование в Казахстане безопасной онлайн-среды. Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в законе, является обязательство по маркировке онлайн-рекламы.

«Изученный нами международный опыт показывает, что ведущие страны отмечают важную роль онлайн-рекламы и механизмов ее трансляции на онлайн-платформах, а также предусматривает требования, направленные на повышение прозрачности онлайн-рекламы».

подчеркнула Аида Балаева.

В продолжении министр отмечает, что правила прошли положительную оценку на предмет воздействия на бизнес и всецело основаны на текущей практике, распространенной в онлайн-сегменте Казахстана.

«Формируя данные правила, мы опирались на опыт медиа-субъектов, самостоятельно маркирующих контент, размещаемый на коммерческой основе. Мы, в свою очередь, выступаем за расширение этой здоровой тенденции на все онлайн-пространство Казахстана».

заявила глава ведомства.

Теперь в соответствии с правилами маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе.

  • «жарнама»;
  • «жарнамалық материал»;
  • «серіктестік материал»;
  • «демеушілік материал»;
  • «жарнама құқығында»;
  • «демеушімен төленген»;
  • «PR құқығында»;
  • «реклама»;
  • «рекламный материал»;
  • «партнерский материал»;
  • «спонсорский материал»;
  • «на правах рекламы»;
  • «оплачено спонсором»;
  • «на правах PR».

Примечательно:

«Маркировать социальную рекламу (направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера) и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры), не нужно».

В заключение Балаева акцентировала внимание на том, что правила начнут действовать 2 марта 2024 года.

Подробнее ознакомиться с законом об онлайн-платформах и онлайн-рекламе можно, перейдя по ссылке.

Одним из важных новшеств закона является обязательство онлайн-платформ переводить свой интерфейс на казахский язык, а также предусматриваются вопросы защиты персональных данных, подачи жалоб пользователями, модерации контента на онлайн-платформах, права и обязанности пользователей соцсетей и инфлюенсеров (блогеров).

экономика