Балаева подробно рассказала о новых правилах для блогеров

«Формируя данные правила, мы опирались на опыт медиа-субъектов, самостоятельно маркирующих контент, размещаемый на коммерческой основе. Мы, в свою очередь, выступаем за расширение этой здоровой тенденции на все онлайн-пространство Казахстана».