Балаева подробно рассказала о новых правилах для блогеров

С обращением к общественности Балаева выступила 22 февраля 2024 года, разместив публикацию на странице в Facebook.
Глава Минкультуры напомнила, что 10 июля 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».
В целом, по ее словам, документ направлен на формирование в Казахстане безопасной онлайн-среды. Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в законе, является обязательство по маркировке онлайн-рекламы.
«Изученный нами международный опыт показывает, что ведущие страны отмечают важную роль онлайн-рекламы и механизмов ее трансляции на онлайн-платформах, а также предусматривает требования, направленные на повышение прозрачности онлайн-рекламы».
В продолжении министр отмечает, что правила прошли положительную оценку на предмет воздействия на бизнес и всецело основаны на текущей практике, распространенной в онлайн-сегменте Казахстана.
«Формируя данные правила, мы опирались на опыт медиа-субъектов, самостоятельно маркирующих контент, размещаемый на коммерческой основе. Мы, в свою очередь, выступаем за расширение этой здоровой тенденции на все онлайн-пространство Казахстана».
Теперь в соответствии с правилами маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе.
- «жарнама»;
- «жарнамалық материал»;
- «серіктестік материал»;
- «демеушілік материал»;
- «жарнама құқығында»;
- «демеушімен төленген»;
- «PR құқығында»;
- «реклама»;
- «рекламный материал»;
- «партнерский материал»;
- «спонсорский материал»;
- «на правах рекламы»;
- «оплачено спонсором»;
- «на правах PR».
Примечательно:
«Маркировать социальную рекламу (направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера) и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры), не нужно».
В заключение Балаева акцентировала внимание на том, что правила начнут действовать 2 марта 2024 года.
Подробнее ознакомиться с законом об онлайн-платформах и онлайн-рекламе можно, перейдя по ссылке.
Одним из важных новшеств закона является обязательство онлайн-платформ переводить свой интерфейс на казахский язык, а также предусматриваются вопросы защиты персональных данных, подачи жалоб пользователями, модерации контента на онлайн-платформах, права и обязанности пользователей соцсетей и инфлюенсеров (блогеров).