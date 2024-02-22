Названы самые дорогие компании Рунета

Как пишет издание, стоимость компании составила $12,5 млрд. «Яндекс» занимает первую строчку рейтинга шестой год подряд.
На втором месте компания Wildberries стоимостью $7,2 млрд, на третьем — Ozon, которая стоит $7 млрд. На четвертой строчке расположился Avito стоимостью $3,4 млрд.
В рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии журнала также вошли 1С ($2,8 млрд), «Лаборатория Касперского» ($2,1 млрд), HeadHunter ($1,9 млрд), VK ($1,8 млрд), Positive Technologies ($1,6 млрд) и «СКБ Контур» ($1,4 млрд).
Всего в рейтинг вошли 30 компаний, чья выручка формируется в Интернете.