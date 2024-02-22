На омской ТЭЦ-5 произошло отключение котла

Накануне вечером, 21 февраля, в Омске на ТЭЦ-5 произошло внеплановое отключение котлоагрегата, сообщили в АО «Омск РТС».
После поломки котла на станции оперативно подключили резервное оборудование.
— Все УК были оповещены согласно регламентным процедурам. В настоящее время температурный режим от теплоисточника достаточен для качественного теплоснабжения потребителей. Отмечаются точечные жалобы, — рассказали в АО «Омск РТС».
Сейчас отмечаются единичные жалобы на холодные батареи. Все поступающие обращения обрабатывают специалисты Тепловой инспекции и энергоаудита.
В минувшем декабре во время аномальных морозов омичи уже замерзали в своих квартирах из-за неполадок на ТЭЦ-5. Тогда омичи рассказали «КП Омск», как переживали холод в своих жилищах.