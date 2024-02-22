В Омске нашли перевозчика для нового маршрута до «Меги»

Обслуживанием маршрута № 105, который будет следовать от деревни Верхний Карбуш до ТРЦ МЕГА, займётся индивидуальный предприниматель Сергей Таровкий. Об этом порталу NGS55.RU рассказали в региональном Минтрансе.
Начальная стоимость контракта составляла около 510 тысяч рублей. Согласно документации, перевозчик будет обслуживать маршрут с 1 марта по 30 апреля.
На линию выйдет одна маршрутка, которая будет следовать через деревню Верхний Карбуш, село Ребровка, посёлок Магистральный, деревню Зелёное поле, 2888-й километр, СТ «Нефтехимик». Транспорт закончит путь на остановке СТЦ «Мега Омск». Длина маршрута составляет 29,5 километра.