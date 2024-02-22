Евросоюз намерен продлить отмену пошлин на агропродукцию из Молдовы еще на год

«Продлевая эти меры, мы демонстрируем нашу неизменную поддержку Украине и Молдове, одновременно защищая внутренний рынок от чрезмерного увеличения импорта некоторых чувствительных сельскохозяйственных продуктов».
Предложение по торговым мерам для Украины по приостановке импортных пошлин и квот будет продлено с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года, для Молдовы — с 25 июля 2024 года по 24 июля 2025 года.
Данная инициатива должна получить поддержку Европейской парламентской комиссии по международной торговле (INTA), заседание которой намечено на четвертое марта.
После документ будет обсуждаться в Европарламенте в первом чтении на одном из пленарных заседаний в апреле 2024 года. Затем он должен быть одобрен Советом ЕС, подписан представителями Совета и Европарламента. После этих процедур он будет опубликован в Официальном журнале и вступит в силу.