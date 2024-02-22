Евросоюз намерен продлить отмену пошлин на агропродукцию из Молдовы еще на год

После документ будет обсуждаться в Европарламенте в первом чтении на одном из пленарных заседаний в апреле 2024 года. Затем он должен быть одобрен Советом ЕС, подписан представителями Совета и Европарламента. После этих процедур он будет опубликован в Официальном журнале и вступит в силу.