В Хабаровске переселенцам из аварийного жилья вручили договоры на новые квартиры

Каждому, кто в скором времени получит новое жилье, вручили предварительный договор, который гарантирует, что после того как министерство ЖКХ края передаст квартиры в муниципальную собственность, они будут переданы хабаровчанам. На этом программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершается. Следующую ждут в 2025 году — после принятия её на федеральном уровне.