В Хабаровске переселенцам из аварийного жилья вручили договоры на новые квартиры

Завершающий этап жеребьевки по предоставлению новых квартир жильцам аварийных домов прошел в администрации Хабаровска. Радостное для переселенцев мероприятие проходило в мэрии в течение трех дней.
Квадратные метры положены жильцам аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Их жители посредством жеребьевки выбирали себе квартиры в новых домах по улице Аэродромной. Там построен жилой комплекс из 5 многоэтажек.
«Новое жилье получили более 900 человек. После передачи квартир в муниципальную собственность семьи заедут в них», — прокомментировала начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации Хабаровска Светлана Пискун.
Каждому, кто в скором времени получит новое жилье, вручили предварительный договор, который гарантирует, что после того как министерство ЖКХ края передаст квартиры в муниципальную собственность, они будут переданы хабаровчанам. На этом программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершается. Следующую ждут в 2025 году — после принятия её на федеральном уровне.